Matura 2021 w Dąbrowie Górniczej. Byliśmy w V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego

- Zapewniliśmy kilka osobnych wejść do szkoły. Tak, by uczniowie wchodzili osobno, nie w grupach. Wyznaczyliśmy także godziny, w których uczniowie powinni zjawić się w szkole. Do tego oczywiście wyznaczone zostały miejsca, gdzie mogą zostawić odzież, swoje rzeczy, a także zadbaliśmy o odpowiednie warunki sanitarne – mówi Anna Ornat, dyrektor V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

Przygotowania do egzaminu dojrzałości trwały już od kilku dni, tak by wszystko poszło dziś szybko i sprawnie. Trzeba było zadabać o dobre warunki oraz całe zaplecze dla 126 uczniów.

- Mam nadzieję, że w tych trudnych dla uczniów czasach poradzą sobie z tym wyzwaniem, będącym podsumowaniem ich dotychczasowej edukacji. Ta przebiegała głównie z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej, ale cieszę się, że udało nam się przeprowadzić maturalny egzamin próbny. Dzięki temu wszyscy mieli okazję sprawdzić się w tych innych niż zazwyczaj warunkach – podkreśla Anna Ornat.

Absolwenci V LO w Dąbrowie Górniczej podeszli do egzaminu dojrzałości z języka polskiego ostrożnie, ale są pełni nadziei, że tematy nie będą zaskakujące.

- Kto się chciał odpowiednio przygotować do egzaminu, to raczej nie było z tym problemu. Wiadomo, że musieliśmy korzystać z tego, co jest w sieci, z tego, co przekazują nam nauczyciele. Starali się bardzo, byśmy tę wiedzę potrzebną do zdania egzaminu dojrzałości posiedli. Pani z matematyki była cudowna – mówią zgodnie Natalia Czyrkiewicz, Noemi Polewiak, Agata Gdak oraz Mikołaj Kwoka.