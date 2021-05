Matura 2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie

Matura 2021 w Myszkowie. 147 maturzystów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im.mjr. H. Sucharskiego.

W tym roku matura naznaczona jest pandemią koronawirusa. - Przez trzy lata nauki w liceum, może przez półtora roku byliśmy w szkole -mówią Marta Marszałek i Anna Rasztabiga z III d. - Zdalna nauka to nie to co w szkole. Lepsze są lekcje w szkolnej klasie. Tegoroczni maturzyści nie mieli studniówki. To pierwszy taki przypadek od 1982 roku. Wtedy też nie było studniówek z powodu stanu wojennego. Myśleli o zorganizowaniu balu maturalnego, już po egzaminach, ale to też jest niemożliwe, bo ograniczenia epidemicznie nie pozwalają na takie imprezy z udziałem wielu osób. Zanim maturzyści weszli do sali gimnastycznej, w której odbywa się egzamin, musieli zdezynfekować ręce.

W całym kraju do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Matura w tym roku, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

Matura z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9 i trwała 170 minut. Arkusz egzaminacyjny składał się z dwóch części: testu oraz wypracowania.

Część testowa zawiera dwa zestawy zadań. Jeden krótki tekst (liczący około 500 słów) lub dwa krótkie teksty powiązane ze sobą tematycznie (liczące łącznie około 500 słów). Do tego kilka zadań – od 5 do 7 (w obu zestawach znajdzie się razem od 10 do 13 zadań). Mają one format zarówno zamknięty, jak i otwarty z miejscem na wpisanie własnej odpowiedzi. Druga część to opracowanie. Do wyboru będą dwa tematy: rozprawka problemowa w związku z dołączonym do zadania utworem literackim - epickim lub dramatycznym

interpretacja zamieszczonego w arkuszu wiersza

Wypracowanie na wybrany temat musi liczyć co najmniej 250 słów.