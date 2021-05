Matura 2021 w Myszkowie. Egzamin z matematyki w LO im. Mjr. H. Sucharskiego. Zobacz ZDJĘCIA

Zanim maturzyści weszli do sali gimnastycznej, w której odbywa się egzamin, musieli zdezynfekować ręce.

Maturzyści różnie oceniają nauczanie zdalne. Jedni mówią, że było więcej czasu na przygotowanie się do matury, inni zauważają, że trudno się było zmobilizować.

W całym kraju do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Matura w tym roku, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

W tym roku z powodu nauki zdalnej zmniejszono zakres materiału sprawdzanego na egzaminie. Inna jest również maksymalna pula punktów. Wcześniej było to 50 punktów, ale w tym roku 45.

28 punktów jest za rozwiązując zadania zamkniętego,17 punktów za zadania otwarte. Zadań otwartych w tym roku jest mniej- zmniejszono ich liczbę z 9 do 7. Zadania podzielone są na trzy grupy.

Pierwsza grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Zadania są punktowane w skali 0-1

Druga grupa to zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Trzeba uzasadnić swoją odpowiedź. Zadania są punktowane od 0 do 2.

Trzecią grupę tworzą zadania otwarte o rozszerzonej odpowiedzi. Punktowane są w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.