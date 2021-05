Matura 2021 w Zawierciu. Na początek język polski. 4 maja maturzyści rozpoczynają zmagania z egzaminem dojrzałości Wiktoria Żesławska

Matura 2021 w Zawierciu. Parkingi pod liceami w Zawierciu pękają w szwach, to nowość, bo od dłuższego czasu w szkołach nie było prawie nikogo. W końcu korytarze znów są pełne uczniów, dziś było tylko słychać ostatnie powtórki: "Wesele napisał Wyspiański, autorem Lalki jest Prus". To oznacza tylko jedno - 4 maja o godzinie 9 rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. To dopiero początek zmagań maturzystów. Sprawdziliśmy dziś jak ze stresem i egzaminem radzili sobie uczniowie II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.