Matura 2022 na Śląsku: mamy wyniki. Czy uczniowie wypadli lepiej niż w zeszłym roku?

We wtorek, 5 lipca, od godziny 8.30 tegoroczni maturzyści mogą zapoznać się z wynikami egzaminów, do których podeszli w maju. O tym, jak uczniowie szkół średnich poradzili sobie z trzema obowiązkowymi przedmiotami, a także dodatkowymi – wybranymi na poziomie rozszerzonym – dowiedzieli się ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która opublikowała dane dla całego kraju. Warto przypomnieć, że do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 28 641 uczniów z województwa śląskiego, w tym 5 z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego bieżącego roku. W Śląskiem matury zorganizowało dokładnie 575 szkół – w tym 351 liceów ogólnokształcących, 211 techników i 13 branżowych szkół drugiego stopnia.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznaje, że tegoroczne matury wypadły lepiej niż w zeszłym roku szkolnym, a zdało je tym razem ponad 78 procent uczniów. Jego zdaniem, na ten wynik miała wpływ nauka w trybie stacjonarnym, której było znacznie więcej w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy - z uwagi na obostrzenia pandemiczne - uczniowie uczyli się głównie zdalnie. Minister zapowiada także, że w przyszłym roku egzaminy maturalne będą trudniejsze, a maturzyści znów obowiązkowo podejdą do części ustnej, z której ostatnio zrezygnowano.