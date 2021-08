Medaliści igrzysk w Tokio spotkają się z kibicami na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA

- Droga do złota i srebra w Tokio była bardzo wyboiska. Gdyby jeszcze niedawno ktoś powiedział mi, że zdobędę dwa medale olimpijskie to powiedziałabym, że ta osoba zwariowała. Już będąc w Japonii zastanawiałam się, czy w ogóle w tych igrzyskach wystartuję, bo kontuzjowana noga wciąż bolała, ale udało się. Spełniłam swoje marzenie i jestem przeszczęśliwa - powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która po największym w karierze sukcesie właśnie wróciła do kraju.

- Spotykam się dziś z naszymi ambasadorami Justyną Święty-Ersetic i Pawłem Fajdkiem, ale nie mam kwiatów ani żadnych nagród. Nie dlatego, że zapomniałem, ale jest to celowe działanie. Wszystkim polskim medalistom igrzysk w Tokio w Królowej Sportu chcemy bowiem podziękować za to, co zrobili w Japonii 5 września na Śląsku, na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym. Chcemy to zrobić na Stadionie Śląskim razem z kibicami podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, która była przecież naszą najmłodszą mistrzynią olimpijską w lekkiej atletyce - stwierdził Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.