Medycy z Ukrainy szkolą się w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Lekarki i pielęgniarki ze szpitala we Lwowie obserwują podział pracy obowiązujący w katowickim szpitalu, organizację przestrzeni i inne zasady funkcjonowania tutejszego SOR-u.

– Podglądamy, jak działa szpitalny oddział ratunkowy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Widać, że włożono tu dużo pracy, aby wszystko sprawnie funkcjonowało. Wiele z tych rozwiązań jest bardzo praktycznych, przeniesiemy je do naszego szpitala we Lwowie, który właśnie jest w trakcie zmian i przygotowuje się do utworzenia w swoich strukturach oddziału ratunkowego – wyjaśnia dr Halyna Kovalenko, ordynatorka oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lwowskiego szpitala.

SOR katowickiej placówki przeszedł kilka lat temu gruntowną modernizację. – To obecnie jedno z nowocześniejszych tego typu miejsc w Polsce. GCZD funkcjonuje również jako centrum urazowe dla dzieci. Myślę więc, że to bardzo dobre miejsce do czerpania dobrych wzorców i praktyk – mówi dr Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w GCZD.