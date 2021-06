MEMY po meczu Polska - Hiszpania. Internauci w bardzo wysokiej formie. "No to teraz na Szwedów"

NOWE Maja walczy o powrót do zdrowia po wypadku. Rehabilitacja dąbrowianki jest bardzo kosztowna. Każdy może pomóc

Maja właśnie dostała się do liceum wojskowego, do którego miała uczęszczać od września. Ukończyła I stopień szkoły muzycznej w klasie skrzypiec, grała także na gitarze. Chciała rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Niestety te wszystkie marzenia przerwał tragiczny wypadek, w efekcie którego mieszkanka Dąbrowy Górniczej doznała poważnych obrażeń. Dziś walczy o powrót do normalnego życia, ale walka ta jest długa i bardzo kosztowna.