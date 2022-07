Męskie Granie w Katowicach. Pierwszy dzień koncertów gwiazd na Muchowcu. Jak było? Wspaniale: mamy dowody na zdjęciach Aleksandra Szatan

Męskie Granie to wyjątkowa impreza, która od lat cieszy się ogromną popularnością, co widać zwłaszcza po tempie sprzedaży biletów. Tym razem organizatorzy zaproponowali prawdziwy festiwal dobrych brzmień, bowiem w każdym z miast, które jest przystankiem na trasie Męskiego Grania szykują się dwa dni wypełnione gwiazdorskimi koncertami. W piątek, 8 lipca, Męskie Granie zawitało do Katowic.