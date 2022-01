Michael Page w Katowicach jest nowym najemcą Global Office Park. To międzynarodowa firma doradztwa personalnego i rekrutacji OPRAC.: Monika Chruścińska-Dragan

Global Office Park, powstający w Katowicach kompleks biurowców, ma nowego najemcę. To międzynarodowa firma doradztwa personalnego i rekrutacji Michael Page. Inwestycja należąca do Cavatina Holding zostanie oddana do użytku w połowie 2022 roku.