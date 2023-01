Michał Olejniczak po inauguracji MŚ: Dochodziliśmy Francuzów, ale zabrakło kropki nad "i"

- Francuzi pokazali w meczu otwarcia mistrzostw świata swoje doświadczenie i swoją moc. W efekcie musieliśmy w Spodku uznać ich wyższość. Kilka razy dochodziliśmy w tym meczu mistrzów olimpijskich, ale zabrakło kropki nad "i", tej jednej bramki, która pozwoliłaby nam wyjść na prowadzenie. Prowadziliśmy w tym spotkaniu tylko na samym początku gry, ale za naszą postawę oraz przygotowanie taktyczne możemy pochwalić cały zespół - powiedział Michał Olejniczak.

Zawodnik mistrza Polski z Kielc mimo porażki starał się doszukać w naszej grze pozytywów.

- Na pewno zebraliśmy w tym spotkaniu cenne doświadczenie. Przekonaliśmy się, że potrafimy postawić trudne warunki gry mistrzom olimpijskim. Nie wiem czy taka gra jaką zaprezentowaliśmy teraz wystarczy na pokonanie Słowenii, mogę jedynie obiecać, że na pewno będziemy do naszego drugiego pojedynku w MŚ bardzo dobrze przygotowani. Wierzymy w swoje możliwości i w to, że ta wspaniała publiczność w Spodku poniesie nas do zwycięstwa - stwierdził rozgrywający Industrii.