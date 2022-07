Michał Znaniecki: Będę ryzykował podróżując w nowe obszary nie tylko na scenie, ale też w życiu

Kiedy ostatni raz Michał Znaniecki stał w pełnym uniesienia zachwycie na scenie w Teatro alla Scala, gdzie trzydzieści lat temu miał miejsce jego operowy debiut reżyserski?

Szczerze? Od remontu La Scali ( w latach 2000-2004), czyli po zburzeniu Piccola Scala (La Scala w miniaturze), co wykonano, aby poszerzyć scenę, miejsce to przestało być teatrem zjawiskowym, a ja przestałem tam bywać z taką przyjemnością, jak kiedyś. Odwiedzałem go oczywiście, zapraszany na premiery, zaglądałem, bo śpiewali przyjaciele. Straciłem jednak to uczucie pierwszej miłości, kiedy to pokochałem La Scalę jeszcze jako licealista, bileter, w końcu reżyser. Ale tego teatru już nie ma...zniknęła garderoba Marii Callas, która była mekką, symbolem, tak samo jak podziemia, szatnie. Miejsca, gdzie pracowałem. Zmieniła się dyrekcja, podejście do spektaklu, myślenie o misji La Scali. Przestała już być teatrem, gdzie stawiano na najwyższą jakość. Wprowadzono limity finansowe, w związku z tym gwiazdy pojawiły się w innych teatrach, gdzie takich limitów nie było. Tymczasem w La Scali zaczęto promować mediocrita, czyli przeciętność. Wiadomo, że bilety i tak się sprzedadzą, przyjdą Japończycy i inni turyści, dla których sama nazwa wciąż stanowi synonim legendarnego, operowego miejsca. Tak samo stało się w Teatro La Fenice w Wenecji. Nie widziano sensu angażowania się, celu jakości, skoro i tak wszystkie zostają wykupione przez publiczność turystyczną.