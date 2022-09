Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec podbiła wybrzeże Costa Brava. Spektakularne zwycięstwo muzyków w Hiszpanii

Każdy publiczny występ to okazja do szlifowania swojego warsztatu muzycznego. Po wspaniałym Koncercie Noworocznym, gdzie Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Lublińca 2022 oraz Wielkim Jubileuszowym Koncercie Lublińczan, podczas którego wystąpiła wraz z lublinieckimi artystami, przyszedł czas na intensywne próby przed konkursem. 7 sierpnia orkiestra wraz z mażoretkami „Szafir” udała się do Ośrodka Turystycznego Czardworek w Bieszczadach. Tam wzięła udział w siedmiodniowych warsztatach i ostatecznych przygotowaniach do festiwalu.

Do wyjazdu na konkurs Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec przygotowywała się od kilku miesięcy. Pod koniec listopada nasze miasto obiegła wspaniała wiadomość, że muzycy otrzymali zaproszenie, by wziąć udział V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Orkiestr Golden Sardana. Dzięki temu nie musieli przechodzić etapu eliminacyjnego konkursu.

Na podbój Hiszpanii

Nocą 11 września muzyczny autokar wyruszył spod Miejskiego Domu Kultury. Mimo zmęczenia nasi artyści od razu wzięli się do pracy. Próby, próby i jeszcze raz próby wypełniały ich czas aż po brzegi. Wreszcie przyszedł decydujący dzień festiwalu. 14 września odbyły się pierwsze pokazy. Najpierw musztra paradna. Fenomenalny występ Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec i mażoretek „Szafir” zapierał dech. Dynamiczne przeboje, m.in.: „Shut Up and Dance” „I Love Rock 'n' Roll” oraz „I wanna be your slave” nabrały niesamowitego brzmienia w wykonaniu muzyków. Mażoretki „Szafir” dały popis swoich umiejętności, występując z batonami, pomponami i flagami. Największe wrażenie wywarło na widzach utworzone z pomponów, idealnie symetryczne serce. Przypomnijmy, że nad utalentowanymi dziewczynami czuwa instruktor Małgorzata Prowda.