Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego obawiają się ulew i powodzi. Urzędnicy przyznają: "Przez lata koryta rzek i potoków były zaniedbane"

W Wodach Polskich w Gliwicach usłyszeliśmy, że wystąpienie cieków i potoków z koryt było spowodowane intensywnym opadem, a do tego naniesieniem gałęzi, błota, a służby intensywnie pracowały nad przywróceniem odpowiedniego stanu.

Mieszkańcy wskazywali m.in., że koryta potoków nie są regularnie czyszczone. - Wszystko zarośnięte, koryto od lat nie jest pogłębiane. Co większy deszcz drżymy o nasze domy- mówili DZ mieszkańcy ulicy Potockiej w Lubomi, gdzie zagrożeniem potrafi być z pozoru niegroźna Lubomka.

"Przez lata koryta rzek i potoków były zaniedbane"

Ale czy powódź i same straty można było ograniczyć? Wydaje się, że tak. Wody Polskie przyznają, że administrują rzekami od 2018 roku. Wcześniej należało to do obowiązków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. - Przeprowadzona wówczas inwentaryzacja lokalnych rzek dowiodła wieloletnich zaniedbań względem prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, w przeszłości.