Mieszkańcy protestują przeciwko TIRom w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej i braku drogi do Euroterminalu

Protest mieszkańców przeciwko tirom

Pomimo ulewy i wciąż padającego deszczy sławkowianie zjawili się na proteście, bo są bardzo zdeterminowani, by jak podkreślają rząd oraz władze wojewódzkie realnie zajęły się tym problemem i jak najszybszą budową brakującego połączenia Euroterminalu z drogą ekspresową. Mieszkańcy Sławkowa dość już mają bierności oraz obietnic. - Ta sytuacja trwa już tyle lat, że to po prostu wstyd, że nikt dotąd na poważnie zmierzył się z problemem. My nie możemy przejść spokojnie na drugą stronę ulicy. Kierowcy tirów przekraczają tutaj prędkość o 40-50 kilometrów na godzinę. Jadą całymi „stadami”, pękają nam ściany w domach. Tak się nie da żyć – podkreślają mieszkańcy Sławkowa.