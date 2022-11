Mikołajki 2022: Nie masz pomysłu na prezent? Poznaj TOP wybory, które ucieszą dzieci w różnym wieku! Gry edukacyjne, klocki i inne...

Mikołajki to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci święto. Pisanie listów do świętego św. Mikołaja, zostawianie dla niego przekąski, myśl o prezentach sprawia, że w domach pojawia się przedsmak świątecznej gorączki.

Skąd wziął się zwyczaj świętowania i wręczania sobie w tym czasie prezentów? Jest to bardzo stary zwyczaj związany z legendą, która dotyczy postaci Świętego Mikołaja a dokładnie biskupa z Miry, który w dniu 6 grudnia miał wręczać dzieciom i najbardziej potrzebującym prezenty. Postać Mikołaja została z nami do dnia dzisiejszego. Przynosi on maluchom podarki, zazwyczaj drobne zabawki, słodycze itp.

Wielu rodziców zastanawia się, jaki będzie najlepszy podarunek dla ich pociech - przychodzimy z pomocą! Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie TOP wyborów, w różnym przedziale cenowym, dla dzieci w każdym wieku. Nie oszukujmy się, nic tak nie sprawia nam radości, jak radość dziecka. Sprawdźcie naszą galerię!