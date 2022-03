Mikołowski Jarmark Staroci zgromadził miłośników antyków. Zobaczcie, jakie cuda można znaleźć

W niedzielę, 6 marca 2022 roku już po raz kolejny na rynku w Mikołowie miał miejsce Mikołowski Jarmark Staroci, podczas którego miłośnicy antyków mieli możliwość spotkać się ze sobą i zaopatrzyć w interesujące ich przedmioty. Jarmark, odbywający się od ponad osiemnastu lat w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00 gromadzi wystawców oraz uczestników wydarzenia z całej Polski południowej. Organizatorem inicjatywy jest Biuro Promocji Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie.

Raj dla kolekcjonerów i miłośników antyków

Przedstawiciele świata antyków, przyjeżdżający na Mikołowski Jarmark to przede wszystkim kolekcjonerzy, którzy przywożą ze sobą między innymi obrazy, zegarki, elementy umundurowania czy meble. Jak twierdzą organizatorzy wydarzenia, jarmark ma wymiar ekonomiczny i przy wielu stanowiskach można znaleźć przeróżne przedmioty – od starych zabawek oraz rzeczy bardziej użytecznych po typowo kolekcjonerskie, jak na przykład monety czy pocztówki. Kolekcjonerzy jednocześnie stają się wystawcami i klientami, bowiem oprócz rzeczy, jakie mogą zaoferować innymi miłośnikom antyków na sprzedaż, sami również zapatrują się w kolejne przedmioty, budzące ich zainteresowanie.

Biorą w nim udział wystawcy i uczestnicy z całej Polski południowej

Do Mikołowa, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca przyjeżdżają wystawcy i uczestnicy wydarzenia z całej Polski południowej, między innymi z Krakowa. Nie brakuje też miłośników antyków z Bytomia, którzy po sobotnim, największym na południu kraju Bytomskim Jarmarku Staroci, przybywają kolejno na ten mikołowski. Bardzo powszechnym rodzajem stoisk są te z książkami, które jednak pojawiają się głównie latem. Wówczas miłośnicy literatury mogą nabyć ciekawe i sentymentalne wydania różnych publikacji. Przestrzeni, w jakich poruszają się miłośnicy antyków jest sporo, a zatem na Mikołowskim Jarmarku Staroci można kupić i sprzedać w zasadzie wszystko. Nad wydarzeniem czuwają służby, by nie doszło do wymiany niepożądanych przedmiotów czy produktów, jak na przykład broń albo alkohol.