Miljan Ivanović dziś zadebiutuje w barwach Górnika Zabrze

Nowy zawodnikiem Górnika Zabrze został Miljan Ivanović. 27-letni Serb jest znany polskim fanom piłki ręcznej, bo wcześniej grał w Stali Mielec rzucając średnio ponad pięć bramek na mecz.

- Także Górnikowi, który miał fantastycznych bramkarzy, Galię i Skrzyniarza – wspomina Ivanović, który kilka dni czekał na załatwienie wszystkich formalności, przede wszystkim na pozwolenie na pracę w Polsce.

- Udało się te formalności przeprowadzić bardzo szybko i sprawnie. Dlatego Miljan jest gotowy do debiutu – mówi Dariusz Czernik, dyrektor Górnika.

Jeszcze niespełna dwa tygodnie jego trenerem był nie byle kto, tylko sam Urosz Zorman, legendarny zawodnim Vive Kielce i reprezentacji Słowenii. Obecnie Miljan Ivanović trenuje w Zabrzu pod okiem Patrika Liljestranda.

- Mamy dobry zespół, jednak skoro pojawiła się okazja, by wzmocnić jego jakość i rywalizację, to uznałem, że warto z niej skorzystać. Miljan zna polską ligę. Ma doświadczenie, jest w najlepszym wieku do grania. Co istotne, równie dobrze radzi sobie w ataku i w obronie. Tacy zawodnicy zawsze są w cenie. Z nim będziemy jeszcze mocniejsi – mówi Bogdan Kmiecik, prezes klubu.