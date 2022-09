Miłość najbardziej odnawialnym źródłem energii. Premiera „Węgla nie ma" w Teatrze Śląskim. Rozmowa z Jackiem Jabrzykiem, reżyserem spektaklu

Tytuł premiery „Węgla nie ma” wręcz skrojony na nasze czasy i, biorąc pod uwagę, że powstał już dawno, profetyczny. Chociaż podkreślmy, że w kontekście tej sztuki to tylko jeden z wielu symboli. A jeśli węgla nie ma, to co nam zostaje? Nietypowo, zacznijmy tę rozmowę od przeskoku do puenty spektaklu, czyli do tezy, że „najbardziej odnawialnym źródłem energii jest miłość”. Niby pięknie i optymistycznie, ale...czy my nie cierpimy na deficyt nie tylko węgla, ale i właśnie miłości?

Może dlatego ten motyw jest właśnie obecny w finale? Rzeczywiście, możemy mieć poczucie deficytu uczuć. Ale ten tekst niesie w sobie przesłanie o miłości niezależnej od okoliczności, miłości, która jest uczuciem nadrzędnym i mogącym wyzwolić nas od stereotypów, sprawić, że będziemy żyć ze sobą inaczej, bardziej emaptycznie. To niezwykle ważne.