Minister edukacji Barbara Nowacka z wizytą w woj. śląskim. W gmachu Sejmu Śląskiego spotkała się z przedstawicielami Młodzieżowych Rad

- Bardzo się cieszę, że możemy się ponownie spotkać. Tak jak obiecałam będą to spotkania cykliczne, bo to, czego dowiedzieliśmy się ostatnio, to były niezwykle cenne informacje - mówiła Aleksandra Dyla.

Na przestrzeń śląskiego urzędu, jako miejsca dobrego do prowadzenia inspirujących i często trudnych rozmów, zwróciła uwagę minister edukacji, która przypomniała, że przed miesiącem odbyło się tu wyjazdowe posiedzenie sejmu. Jak dodawała, nie przyjechała na Śląsk, aby wyłącznie mówić, ale żeby dyskutować i poznawać punkt widzenia uczniów - osób, które będą wpływały na kształt naszego państwa.

- To nie będzie długa przemowa, dlatego że przyjechałam z państwem porozmawiać, a nie państwu coś powiedzieć. Jak będziecie chcieli chcieli żebym wam coś opowiedziała, to dajcie znać pod koniec. Z przyjemnością wtedy wam poopowiadam, co robimy w ministerstwie, co planujemy, ale część pewno wiecie, bo z tego co słyszałam od pani kurator, jesteście młodymi osobami zainteresowanymi tematyką związaną z edukacją - mówiła Barbara Nowacka. - Tak naprawdę ministerstwo przechodzi duże zmiany i nie chodzi mi tylko o ostatnich osiem lat, które były dla edukacji bardzo trudne. Większość z was nie ma wspomnień z innej szkoły, niż szkoły w czasach PiS-u, kiedy kurator zajmował się dyscyplinowaniem za poglądy, za różnorodności, za otwartość lub zajmował się polityką - dodawała.