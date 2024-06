Rząd oburzony decyzją prezydenta ws. języka śląskiego. Minister edukacji zapowiedziała, że trafi do nas 2 mln na wsparcie kultury śląskiej

Jak podkreślała Barbara Nowacka, obecny rząd nie zapomniał o obietnicach przedwyborczych, które składał na Śląsku. Te dotyczyły przede wszystkim nadaniem językowi śląskiemu statusu języka regionalnego, co przyczyniłoby się przede wszystkim do otrzymania wsparcia finansowego.

- Rząd premiera Donalda Tuska przygotował się na rzecz działań na wsparcie języka śląskiego, to jest ustawa, na którą pracowały nasze posłanki i posłowie, wielka praca naszej posłanki Krystyny Szumilas i senatorki Haliny Biedy, wielu innych parlamentarzystów. My, nie rozumiejąc decyzji pana prezydenta, nie zamierzamy się poddać i ustąpić. Zabezpieczyliśmy w budżecie środki finansowe już na ten rok, na wsparcie języka śląskiego i to są pieniądze, które są w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej - mówiła Barbara Nowacka.