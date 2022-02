Miss Studniówki 2022. Najpiękniejsze maturzystki doskonale bawią się na balach studniówkowych

Miss Studniówki

Studniówka to nasz pierwszy dorosły bal. Przygotowania do niego trwają na wiele miesięcy przed. Dziewczyny umawiają wizyty u fryzjera i makijażystki, wybierają swoją wymarzoną sukienką i dbają o to by tego dnia wyglądać jak najpiękniej. I choć nadal obowiązują nas wszelkie zasady sanitarne, studniówki to nadal niezapomniany czas.

Przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć najpiękniejszych maturzystek, przekonajcie się sami.