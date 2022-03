MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek 92:86. Wygrana gospodarzy po dogrywce ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek 92:86. Wygrana gospodarzy po dogrywce

Po długiej przerwie związanej z Pucharem Polski i rozgrywkami reprezentacji do gry wrócili koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza. Podopieczni trenera Jacka Winnickiego stoczyli zacięty bój z Anwilem Włocławek i niespodziewanie pokonali zajmujących trzecie miejsce w tabeli gości.

Dąbrowianie przystąpili do piątkowego spotkania bez Devyna Marble'a. Zawodnik został zawieszony przez MKS z powodu samowolnego wylotu do Stanów Zjednoczonych, przez co nie uczestniczył w treningach z zespołem. W zespole Anwili na ławce siedział były zawodnik gospodarzy Michał Nowakowski.

Dąbrowianie zaczęli mecz od prowadzenia 4:0, ale Anwil szybko wyrównał. MKS prowadził jeszcze w 7 min. 12:10, lecz później w ciągu trzech minut goście rzucili 13 punktów z rzędu i wyraźnie wygrali I kwartę.

