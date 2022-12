MKS Dąbrowa Górnicza - Start Lublin 92:91. Noworoczny prezent dla dąbrowskich fanów ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

MKS Dąbrowa Górnicza - Start Lublin 92:91. Noworoczny prezent dla dąbrowskich fanów

Koszykarze z Dąbrowy Górniczej w dobrych humorach zakończyli 2022 rok odnosząc dwa kolejne zwycięstwa na własnym parkiecie. Pokonując 23 grudnia w Hali Centrum PGE Spójnię Stargard sprawili swoim fanom świąteczny prezent. 29 grudnia sympatycy MKS doczekali się natomiast ze strony swojego zespołu noworocznego podarku w postaci wygranej z Polskim Cukrem Start Lublin.

Podopieczni trenera Jacka Winnickiego byli faworytem spotkania i jego początek zdawał się to potwierdzać. Gospodarze wygrali pierwszą kwartę 25:20, a pod koniec drugiej ich przewaga wzrosła do 9 punktów (43:34). Lublinianie ani myśleli jednak rezygnować. W III kwarcie szybko zmniejszyli stratę do jednego oczka i w 26 minucie na tablicy wyników widniał rezultat 58:57.

