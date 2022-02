Mobilne płuca w Pyskowicach całkowicie szare. Zakończyły pracę po dwóch tygodniach. Zobacz zdjęcia

- W ostatnich latach zintensyfikowaliśmy działania na rzecz poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. W okresie 2020 – 2021 gmina, korzystając z pomocy finansowej, wydała ponad 2 mln zł na modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego, właśnie rozstrzygnięto przetarg na kolejny etap tego zadania. Docelowo zmierzamy do przyłączenia do sieci całej części północnej. Drugim torem idą dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ogrzewania w tych rejonach, w których problematyczne jest doprowadzenie ogrzewania systemowego. Na przestrzeni ostatnich lat w ten sposób udało się zlikwidować ok. 100 pieców – wyjaśnia Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.