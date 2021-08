Mobilne punkty szczepień ruszają w Jaworznie. 1 sierpnia zaszczepimy się podczas zabawy na Sosinie

W Jaworznie rozpoczynają działanie masowe punkty szczepień. Będzie kilka okazji, by zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. A pierwsza już w niedzielę, 1 sierpnia. Pierwszy mobilny punkt szczepień w Jaworznie znajdzie się nad Sosiną. Prowadzić go będzie podmiot prywatny - Pro4Med Sp. z o.o. Szczepienia odbędą się przy głównym wjeździe nad zalew. Punkt będzie czynny w godzinach od 14 do 20. Chętni nie będą musieli się wcześniej rejestrować. Wystarczy wypełnić kwestionariusz w punkcie i mieć ze sobą dowód osobisty . Do wyboru będą dwie szczepionki: Pfizer oraz jednodawkowa Johnson&Johnson.

Kolejna okazja do zaszczepienia się będzie już 7 sierpnia (sobota). Wtedy to w trasę ruszy autobus Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, w którym pracownicy Zespołu Lecznictwa Otwartego będą szczepić chętnych mieszkańców. W soboty 7, 14 i 21 sierpnia autobus z mobilnym punktem szczepień zawita do dziewięciu lokalizacji na terenie Jaworzna. Podczas akcji podawana będzie jednodawkowa szczepionka firmy Johnson&Johnson. Co ważne, organizatorzy mobilnego punktu szczepień ZLO umożliwiają również szczepienie drugą dawką Moderny lub Pfizera. Jeśli więc możemy już przyjąć drugą dawkę szczepienia, to możemy to zrobić w autobusie.