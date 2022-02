Most Zakochanych w Gliwicach pełen par! Tak świętują walentynki. Zobaczcie zdjęcia

Walentynki w Gliwicach 2022. Most miłości pełen gości!

Jeszcze zdążycie! Na moście kłódek za Urzędem Miejskim w Gliwicach, nad Kłodnicą, jak co roku czeka romantyczna niespodzianka dla zakochanych.

Pary z całego Śląska zjeżdżają się właśnie w to miejsce symbolicznie przypieczętować swoją miłość, wieszając kłódkę na moście miłości. Byliście tam dzisiaj? Zobacz czy jesteś na naszych zdjęciach!

Romantyczne zdjęcia można sobie zrobić także na rynku. To to świetne miejsce do walentynkowej sesji fotograficznej. Walentynkowe ozdoby można też znaleźć na skwerze Doncaster oraz fontannie „Tańczące Fauny”.