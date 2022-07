Motorockowisko w Rybniku: Klasyki, harleye, ścigacze przejechały ulicami miasta. Zobacz zdjęcia z parady motocyklistów

Zabytkowe motocykla z lat 50-tych produkcji polskiej, radzieckiej i węgierskiej, harleye, motocykle turystyczne, ścigacze, a nawet Jawki, WSK-i i komarki - niezwykłe motocykle z całego regionu zjechały w sobotnie popołudnie do Kamienia, gdzie odbywa się Festiwal Motorockowsko.

Motorockowisko to jedna z tych impreza, które na dobre wpisały się już do kalendarza miejskich wydarzeń. Po pandemicznej przerwie, odbyła się już w ubiegłym roku. W tym przygotowana została z wielką pompą! Nie brakuje atrakcji, konkursów oraz koncertu wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

W sobotę od godziny 11 do 14 w Kamieniu w ramach akcji Motoserce klubu WRM Chapter Rybnik zebrano ponad 7 litrów krwi. Ale to co najważniejsze zacznie się po godzinie 16 na scenie ustawionej w centralnym punkcie ośrodka. Najpierw w programie jest konkurs dla kapel rockowych. Potem, na godzinę 19.30 zaplanowano koncert zespołu Scarlett. Po godzinie 21 rozpocznie się natomiast występ wielkiej gwiazdy, którą w tym roku będzie zespół Dżem. W Kamieniu na pewno nie zabraknie największych hitów legendarnego zespołu. Będzie i „Sen o Victorii” i doskonały „Wehikuł czasu” .