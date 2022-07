Można już zgłaszać prace w ramach 13. edycji konkursu fotograficzno-filmowego Obiektywnie Śląskie. Temat przewodni brzmi: Śląska moc

Od poniedziałku, 4 lipca do 15 września 2022 roku można zgłaszać fotoreportaże, krótkie filmy lub fotokasty w ramach 13. edycji konkursu fotograficzno-filmowego Obiektywnie Śląskie, który prezentuje niezwykle oryginalne oraz interesujące obrazy naszego regionu, ukazujące go w skali całego województwa – od Beskidów przez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i Zagłębie, aż po Częstochowę. Hasło tegorocznej odsłony tej ciekawej oraz bardzo kreatywnej inicjatywy brzmi: Śląska moc. Najciekawsze interpretacje otaczającej nas rzeczywistości i krajobrazu zostaną wyłonione przez jury, w skład którego wchodzą: Tadeusz Rolke, Tomek Sikora, Adam Sikora, Antoni Cygan i Jacek Joostberens. Do wygrania są niezwykle cenne oraz atrakcyjne nagrody.