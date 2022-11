Mundial 2022. Zapraszamy do wspólnego kibicowania z DZ na Stadionie Śląskim. Startujemy także z Kobiecą Stroną Piłki

Studio mundialowe „Dziennika Zachodniego" na Stadionie Śląskim

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy zatem do oglądania na wideo naszych zapowiedzi przedmeczowych, a także studia mundialowego, które będziemy mieli przyjemność poprowadzić specjalnie dla Was „na żywo” na Stadionie Śląskim podczas każdego meczu polskiej reprezentacji, a w fazie grupowej tj. 22 listopada (Polka-Meksyk), 26 listopada (Polska-Arabia-Saudyjska) oraz 30 listopada (Polska-Argentyna). Porozmawiają z nami także wyjątkowi goście! Gdzie będzie można nas zobaczyć? Na telebimie w Strefie Kibica, w której mamy nadzieję licznie zagościcie i będziecie się fantastycznie bawić, a także w serwisie dziennikzachodni.pl oraz na profilu „Dziennika Zachodniego” na Facebooku.

Kobieca Strona Piłki zaprasza do projektu!

Ponadto, damska część naszej redakcji przygotowała projekt o nazwie Kobieca Strona Piłki i zaprezentuje Wam tematy związane z nadchodzącym Mundialem 2022 nieco inaczej, niż relacje meczowe, którymi profesjonalnie zajmą się nasi koledzy z Działu Sportu – w gazecie i w internecie. Wszak kobiecy punkt widzenia też jest ważny! Zachęcamy do czytania artykułów, oglądania materiałów multimedialnych i do komentowania - od 20 listopada aż do końca Mundialu. Już dziś zajrzyjcie na fanpage Kobiecej Strony Piłki na Facebooku oraz do grupy facebookowej. Znajdziecie nas bez problemu.