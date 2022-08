Muzeum Górnośląskie: Szlakiem rzeźb w Parku Śląskim. Niezwykłe wydarzenie już 28 sierpnia

Muzeum Górnośląskie organizuje spacer, podczas którego poznamy historię parkowych rzeźb, a za 2 tygodnie zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej autorowi „Sklepów cynamonowych”.

Dziewczyna z kwiatem, foki, pelikany, fontanna ryby - to rzeźby, które na stałe wpisały się w krajobraz Parku Śląskiego. Mają swój klimat, a wielu z nas kojarzy je jeszcze od czasów swojego dzieciństwa.

Czy jednak znamy ich autora, Tadeusza Sadowskiego? Okazuje się, że niekoniecznie. Można to będzie nadrobić w ostatni weekend wakacji. - W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia, będzie wyjątkowa okazja, żeby bliżej poznać życie i twórczość rzeźbiarza Tadeusza Sadowskiego. Ten spacer śladami rzeźb poprowadzi Urszula Mikoś z Działu Sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - mówi Anna Jurzyca, kierownik Działu Promocji i Wydawnictw MGB.

Tadeusz Sadowski rzeźbił już jako szesnastolatek. Głowę Piłsudskiego w Białymstoku. To właśnie w tym mieście się urodził, 19 kwietnia 1915 roku i spędził lata młodości. Kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych uniwersytetu w Wilnie. W 1938 roku wyjechał do Lwowa. W 1939 roku został zmobilizowany do 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po ucieczce z niewoli w 1940 roku wrócił do Lwowa, gdzie projektował scenografie i kostiumy do przedstawień operowych. Po wojnie osiadł w Bytomiu i związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym. Zmarł w 1991 roku. Jest autorem ponad 600 prac.

Poza wspomnianymi w Parku Śląskim, także w Bytomiu - m.in. rzeźb przy fontannie na pl. Akademickim czy pomnika Stanisława Moniuszki przy Operze Śląskiej. Tworzył także obrazy i grafiki. Laureat wielu nagród, wyróżnień i medali dla działacza w zakresie kultury. Zmarł w 1991 roku.