Mysłowice. Rynek znów ożywa na lato. Na mieszkańców czekają kino plenerowe, występy teatralne i wystawa

Niech żyje rynek. Kino plenerowe i występ teatralny na rynku w Mysłowicach

Mysłowicki rynek odżywa na nowo. Mysłowicki Ośrodek Kultury stale zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w różnych imprezach i wydarzeniach, które są tutaj organizowane. Już 9 lipca będziemy mogli odpocząć i obejrzeć film. Na rynek zabierzmy przyjaciół i dobry humor. Czekać będzie na nas leżak i wielki ekran.

MOK zaprasza na seans Palm Springs w niedzielę, 9 lipca, o godz. 21. Jednej z lepszych komedii ubiegłego roku. Wiosną, gdy w Polsce ponownie otwarto na trochę kina, film zrobił wielką furorę. Fabuła zatriumfowała na Festiwalu Sundance. Po tej premierze dystrybutorzy licytowali cenę za prawa autorskie, co skończyło się rekordem – Palm Springs został sprzedany za sumę 22 mln dolarów. To ogromna kwota, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to kino niezależne i debiut reżyserski Maksa Barbakowa.