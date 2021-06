Mysłowice. Schronisko dla zwierząt zostanie zamknięte. Na nowy dom czekają już tylko cztery psy

Do Mysłowic nadciąga nieuniknione. Wraz z końcem czerwca zakończy się działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Sosnowieckiej. Schronisko prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Placówka nie spełniała wymaganych przepisów dotyczących odległości od innych budynków. TOZ chciało, by miasto wyznaczyło nowe miejsce dla schroniska, jednak urzędnicy mieli inne plany. Postanowili, że wybudują własne miejskie schronisko. TOZ musiało więc zamknąć placówkę.

Nowe schronisko będzie mieściło się przy ulicy Bernarda Świerczyny. Będzie podzielone na trzy strefy. Pierwsza to wejście i budynek biurowo-socjalny, w którym znajdzie się lecznica, punkt przyjęcia zwierząt, izolatki, kociarnie z wybiegiem i punkt badawczo – edukacyjny. Budynek ma być zbudowany tak, by w przyszłości, w razie konieczności, można było go rozbudować. Druga strefa to dwa budynki z boksami oraz część gospodarcza. Boksów dla zwierząt ma być co najmniej 60. Trzecia strefa to cztery otwarte plenerowe wybiegi dla zwierząt - dla młodych psów, starszych psów, sportowy i rekreacyjny z altaną.

Do schroniska wybudowana zostanie droga dojazdowa i nowy parking wraz z placem do zawracania. Będzie to parking zewnętrzny na gości na minimum 10 miejsc, a także minimum 3 miejsca postojowe wewnątrz dla pracowników. W schronisku pojawi się także "zwierzęce okno życia" - wykonawca ma zamontować furtkę-śluzę, w której będzie można przekazać niechciane zwierzęta. Furtka ta będzie oddalona od głównej bramy. Wewnątrz schroniska nie zabraknie zieleni, koszy na śmieci oraz ławek dla odwiedzających.

