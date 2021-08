Na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego pojawiły się aluminiowe "żyletki", do których będą przymocowane sosnowe belki Anna Dziedzic

Na sosnowieckim stadionie piłkarskim budowanym w dzielnicy Środula pojawiły się już pierwsze elementy elewacji. To tzw. żyletki, czyli pionowe elementy przypominające drewniane belki na elewacjach. Takie „żyletki” z sosnową belką w środku pojawią się na elewacjach wszystkich trzech obiektów Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Mają tworzyć spójną całość. Na razie montowane są jednak tylko aluminiowe listwy, do których we wrześniu zostanie przymocowane drewno.