Na Żelaznym Szlaku Rowerowym naprawisz i naładujesz jednoślad. Na jastrzębskiej części trasy pojawiły się stacje naprawcze i ładowarki Piotr Chrobok

Stacje naprawcze i ładowarki do rowerów elektrycznych pojawiły się w dwóch miejscach w jastrzębskiej części szlaku. UM Jastrzębie-Zdrój Zobacz galerię (2 zdjęcia)

To ma być spore ułatwienie dla cyklistów. Na Żelaznym Szlaku Rowerowym w Jastrzębiu zamontowano stacje do naprawy jednośladów, a także ładowarki do rowerów elektrycznych. Podobne rozwiązania sprawdziły się już w czeskiej części rowerowego szlaku.