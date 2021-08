Nabór do policji w Katowicach. Śląska policja szuka chętnych do służby. Trwa rekrutacja

Nabó do policji w województwie śląskim. W 2021 r. chętni mogą wstąpić w szeregi policji. Terminy przyjęć kandydatów do służby w 2021 roku dla garnizonu śląskiego zostały przez Komendanta Głównego Policji wyznaczone na dni 15 września, 3 listopada i 30 grudnia.

W 2021 r. chętni mogą wstąpić w szeregi policji. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poinformował, że przyjęcia kandydatów do służby w komendach będą prowadzone do miejskich i powiatowych komend policji województwa śląskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz do Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2021 roku dla garnizonu śląskiego zostały przez Komendanta Głównego Policji wyznaczone na dni 15 września, 3 listopada i 30 grudnia. - Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca – informuje Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Kto może służyć w policji? Zgodnie z prawem służbę w policji może podjąć obywatel polski o „nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych”. Ważną kwestią jest też uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tatuaż, a służba w policji Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.