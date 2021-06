Nagrodzono najbardziej zasłużonych mieszkańców województwa śląskiego. Odznaczenia wręczali wojewoda i zastępca szefa Kancelarii Prezydenta

Uczestników ceremonii powitał wojewoda Jarosław Wieczorek. – Bardzo serdecznie dziękuję Panie Ministrze za to, że osobiście przyjechał Pan dzisiaj do nas, aby uhonorować te wybitne osobistości i podziękować za to, że pracują na rzecz Śląska, na rzecz Rzeczpospolitej Polski. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Jestem wyjątkowo zaszczycony i dumny ­– mówił wojewoda Wieczorek.

Podczas uroczystości uhonorowanych zostało ponad 20 osób. Wśród nich znalazł się m.in. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który z rąk Ministra Piotra Ćwika odebrał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej.