Najmodniejszy senior w Polsce? Andrzej Żylak z Rybnika, wie, jak przyciągnąć uwagę jaskrawymi kolorami. Ale te stylówki są świetne!

Andrzej Żylak, najmodniejszy senior ze Śląska, radzi na lato: „to ja decyduję, czy wypada czy nie”. Zobaczcie niezwykłe stylizacje

Zobaczcie letnie stylizacje Andrzeja Żylaka

Andrzej Żylak: Elegancja? Dla mnie jest sztuką wyboru

Co proponuje na lato Andrzej Żylak? - Krótkie spodnie,sandały,lniana koszula z miękkim kołnierzykiem, brak skarpet. Do dziś przez wielu „znawców” uważane jest za passé w przede wszystkim męskiej stylizacji i nie tylko. A czymże jest elegancja?

- Dla mnie sztuką wyboru. To ja decyduję,czy mi się podoba czy nie , czy wypada czy nie!

Jak już wcześniej pisałem,dobieram elementy ubioru instynktownie ,zawsze bawiąc się dodatkami.

Kreuję coś nowego ,dbając o schludny wygląd w moim pojęciu elegancki – mówi Andrzej Żylak zachęcając do modowych eksperymentów, niezależnie od wieku.