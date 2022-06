Najpopularniejsze trendy w makijażu 2022. Niektóre akcenty już od dawna cieszą się popularnością i nadal są w czołówce

Makijaż jest dla wielu kobiet bardzo ważnym elementem stylizacji – nie tylko okazjonalnie, ale również na co dzień. Niektóre z pań wolą mocniejsze i bardziej wyraziste efekty, inne skromniejsze, ale podkreślające naturalną urodę. Wiele zależy od gustu, ale też innych elementów, jak chociażby ubiór czy biżuteria. Wszystko powinno do siebie pasować oraz współgrać kolorystycznie. Ważne jest także, by nie „przeładować” stylizacji zbytnią ilością dodatków, ale warto też pamiętać o zaakcentowaniu w urodzie tego, co najpiękniejsze. Na rodzaj makijażu wpływają również pory roku i zmieniająca się aura, która oddziałuje na kondycję cery. W zależności więc od tego, czy temperatura jest wysoka, czy też mroźna, świeci słońce lub panuje jesienna słota dobór kolorów oraz na przykład typu podkładu może być inny.