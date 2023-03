Najstarszy budynek w Katowicach ma blisko 200 lat? To chata przy Gliwickiej. Zobacz, jakie kryje tajemnice! red.

Najstarszy budynek w Katowicach po blisko 200 latach. Chata przy ulicy Gliwickiej stała już w czasach, gdy Załęże było jeszcze własnością prywatnych osób. To jeszcze dzieje, w których kopanie były jedynie w planach przedsiębiorców, a na tamtych terenach pasły się owce i rosło zboże. W tym domostwie tliło się życie, zanim na Załężu wzniesiono kościół, czy wybudowano pierwsze familoki. Chata stoi do dziś i niszczeje, choć jej dni są już policzone... Na jej miejscu powstanie "nowe". Jak wygląda i w jakim stanie przetrwała do dziś? Zobacz w naszej galerii, jakie kryje tajemnice!