Największe fuszerki i buble budowlane na Śląsku i w całej Polsce! Zapraszamy do krainy pomysłowych fachowców, choć pewnie nie o to chodziło Mateusz Czajka

Sytuacje są różne. Czasem prosi się o „fuchę” kolegę znajomego z pracy szwagra, który „jak raz coś zrobi, to do końca życia będziesz mieć”. I może nawet tyle to wytrzyma, ale żeby to dzieło sztuki pozostało w naszym mieszkaniu? Ot co, to nie!