Narciarze szusują w Wiśle. Białe szaleństwo trwa na stokach góry Skolnity - ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Białe szaleństwo na stokach w Wiśle. Narciarze szusują na stokach góry Skolnity

Mimo takiej nietypowej jak na początek roku pogody w Beskidach wciąż można pojeździć na nartach. W Wiśle czynnych jest kilka stacji narciarskich. Warto wybrać się m.in. do Skolnity Ski and Bike Park. Tu zarówno narciarze, jak i snowboardziści mogą liczyć na bardzo dobre warunki do szusowania.

- U nas śniegu jeszcze jest sporo. Co ważne, nie ma przetarć, choć co prawda ziemia paruje przez to, że jest ciepła. Nocne deszcze oczywiście nie pomogły, ale warunki są dobre i bardzo dobre. Pokrywa śniegu waha się w granicach od 35 do 70 cm - mówi Karolina Cieślar, koordynatorka ds. marketingu Skolnity Ski and Bike Park.

Do dyspozycji miłośników białego puchu są dwie trasy narciarskie. Trasa niebieska to ponad kilometrowy odcinek do jazdy o umiarkowanym stopniu trudności. Z kolei dla najmłodszych ośrodek ma „Polanę Pingwina” z 70 metrową trasą zieloną. W weekend, 7-8 stycznia, nie powinno być także żadnych problemów z dostępnością tras.