Natasza Urbańska przykuwa uwagę swoją urodą, strojami i uwodzicielskim spojrzeniem. Zobacz zdjęcia z wizerunkiem gwiazdy!

Na zdjęciach artystki dominują stroje estradowe

Natasza Urbańska prezentuje swoje stylizacje nie tylko na scenie, przed kamerą czy podczas różnego rodzaju imprez rozrywkowych, ale również na zdjęciach, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych. Na jej oficjalnym profilu na Instagramie można zobaczyć głównie estradowe rozwiązania, chociaż nie brakuje tam także innych form odzieżowej ekspresji. Fotografie ukazują artystkę w różnych miejscach i okolicznościach, choć najczęściej są one efektem rozmaitych sesji zdjęciowych. Piosenkarka, tancerka oraz aktorka inspiruje się bieżącymi trendami, które chętnie uwzględnia w swoich strojach, jednak zdecydowanie pozostaje wierna indywidualnemu stylowi. Oprócz ubrań, do cech wyróżniających jej stylizacje należą również fryzura i make-up. Można ją zobaczyć zarówno w charakterystycznych upięciach jak też rozpuszczonych włosach – prostych bądź z falami lub delikatnymi lokami. Makijaż natomiast zawsze jest dopasowany do pozostałych elementów stylizacji.