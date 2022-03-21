Найбільш вживані польські дієслова. Важлива інформація для українців. Те, що може допомогти.

Найбільш вживані польські дієслова:
1. Oddać ( оддач) – віддати
2. Oddzwonić ( одзвоніч ) – передзвонити
3. Odebrać ( одебрач) – забрати
4. Оdejść ( одейщч) – відійти
5. Odnaleźć ( одналежч) – віднайти
6. Оdpoczywać ( одпочивач) – відпочивати
7. Оdpowiedzieć ( одповєджєч) – відповісти
8. Оkazać ( оказав) – надати
9. Оpowiedzieć ( оповєджєч) – розказувати
10. Оrganizować ( організовач) – організувати
11. Оtworzyć ( отвожич) – відкрити
12. Оżenić się ( оженіч ще) – оженитися
13. Рalić ( паліч) – курити
14. Рamiętać ( памєнтач) – пам’ятати
15. Рatrzeć ( патжец) – дивитися
16. Рić ( піч) – пити
17. Рisać ( пісач) – писати
18. Рłacić ( пуачіч) – платити
19. Рlanować ( пвановач) – планувати
20. Рływać ( пувивач) – плавати
21. Рobrać się ( побрач ще) – одружитися
22. Рodnieść ( поднещч) – піднести
23. Рodobać się ( подобач ще)– подобатися
24. Podróżować ( подрожовач) – подорожувати
25. Рójść ( пуйщч) – піти
Важлива інформація для українців:
Автобусний перевізник FlixBus надає безкоштовні квитки із Перемишля та Жешува для громадян України по всій території Польщі.
WizzAir надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні.
Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме українців з 27.02 поїздами з Польщі до Німеччини. З собою потрібно мати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
AirBnB планує безоплатно надати житло 100.000 українців, які вимушені виїхати з країни. Зараз компанія шукає орендодавців з Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, які погодяться надати своє житло.
WonderFlats надає тисячі доступних будинків/квартир від перевірених постачальників житла та орендодавців-жінок, переважно в Німеччині, але є варіанти і в Польші
Те, що може допомогти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected] 539 696 888
-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
Збір
-Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
-Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
-Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )
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