Nie żyje Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Słynny kompozytor zmarł w wieku 93 lat. Skomponował muzykę do wielu filmów i seriali

Odszedł słynny kompozytor polskiej muzyki filmowej Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. O śmierci muzyka poinformował Paweł Brodowski, redaktor naczelny magazynu "Jazz Forum".

Jak wyglądało życie ikony polskiej sceny jazzowej?

Jerzy Matuszkiewicz urodził się 10 kwietnia 1928 roku w Jaśle w województwie podkarpackim. Kilka miesięcy po narodzinach wraz z rodzicami zamieszkał we Lwowie. W kwietniu 1944 roku, gdy do miasta zbliżał się front wojenny, rodzina Matuszkiewiczów z powrotem przeniosła się do Jasła. Po II Wojnie Światowej „Duduś” przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął grę na klarnecie oraz saksofonie.

W 1948 roku Jerzy Matuszkiewicz przy krakowskim oddziale YMCA założył „Jazz Club”. Po rozwiązaniu działalności klubu wyjechał do Łodzi, gdzie podjął studia filmowe. Jednym z ważnych momentów w jego karierze była organizacja „Zaduszek Jazzowych” w Krakowie, pod przewodnictwem Leopolda Tyrmanda. Warto wspomnieć o tym, że „Duduś” jest autorem hejnału Festiwalu Jazzowego, który po raz pierwszy wykonał solo na rozpoczęcie 40. Jazz Jamboree.