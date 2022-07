Niesamowite! Agata Sitko: Pierwsza mistrzyni trójboju w Polsce! Ta chorzowianka ma siłę. W sumie podniosła 726 kg Barbara Romańczuk

Cóż to było za wydarzenie! Wspaniały sukces odniosła 19-letnia reprezentantka UKS Pover Kuźnik Chorzów na Igrzyskach sportów nieolimpijskich World Games! Nie dość, że Agata Sitko zdobywa złoty medal w trójboju siłowym w kategorii wagi ciężkiej, to jeszcze ustanowiła w dwóch bojach nowy Rekord Świata! To kolejny wielki sukces w karierze chorzowianki po zdobyciu mistrzostwa świata w 2021 roku i wicemistrzostwa świata w tym roku w formule klasycznej.