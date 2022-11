"Nieśmiertelny Hulk. Tom 2". Groza, psychologia i ciekawa fabuła. Komiks Ala Ewinga spełni oczekiwania wszystkich fanów Marvela Bartłomiej Romanek

"Nieśmiertelny Hulk. Tom 2" to kontynuacja historii o najsilniejszym superbohaterze Marvela autorstwa brytyjskiego scenarzysty Ala Ewinga. To niezwykła historia, w której groza i ciekawa fabuła jest tylko narzędziem do sięgnięcia do wnętrza potwora, którym staje się czasami Hulk. To jeden z najlepszych komiksów, które przeczytałem w tym roku.