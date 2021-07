Niespodziewane wyniki matur 2021 w woj. śląskim. W tych miastach są najlepsi maturzyści

Do egzaminu w całym kraju przystąpiło 273 tys. 419 absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym 29 tys. 684 abiturientów z woj. śląskiego.

W skali kraju 74,5 proc. uczniów zdało egzamin dojrzałości, w tym 81 proc. to absolwenci liceów, a 64 proc. to młodzież z techników. 17,7 proc. uczniów ma prawo do poprawy egzaminu w sierpniu, natomiast 7,8 proc. matury nie zdało.