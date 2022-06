Nietrzeźwy kierowca wjechał w Radzionkowie do zbiornika przeciwpożarowego PAS

KPP Tarnowskie Góry

71-letni mieszkaniec Radzionkowa wjechał swoim osobowym mercedesem do zbiornika przeciwpożarowego. Gdyby nie pił wcześniej alkoholu, pewnie by do takiej kuriozalnej sytuacji nie doszło. A tak, utopił auto w wodzie.