Nowe kąpielisko w Wiśle. Drogie bilety nie odstraszają miłośników pływania. Basen zamykają we wrześniu!

- Basen okazał się strzałem w dziesiątkę. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Teraz ograniczają nas jeszcze limity covidowe, ale staramy się na bieżąco rozładowywać wszystkie zatory i uwzględniać osoby zaszczepione, żeby można było płynnie wejść na basen. Wiadomo, że to biznes stricte uzależniony od pogody, więc jeśli są słoneczne dni, to mamy bardzo dużą ilość chętnych, ale nawet przy gorszej pogodzie na basenie bywa 100-150 osób, co przy naszym limicie wynoszącym 600 osób jest całkiem fajną frekwencją. Tylko w pierwszym miesiącu kąpielisko odwiedziło 11 tysięcy osób, w upalne dni przez obiekt przewija się około tysiąca osób - stwierdził Jakub Stasiewicz, prezes spółki Baseny Wisła, która zarządza kąpieliskiem.

Modernizacja zapierająca dech w piersiach

Zmodernizowane kąpielisko zostało otwarte pod koniec czerwca. Prezes Stasiewicz podkreślił tuż przed otwarciem, że odtworzenie zabytkowego kompleksu wymagało zaangażowania sporych sił i środków niż pierwotnie przewidywali.